Napoli'de gösterdiği performansla önemli ekiplerin radarına girdiği haberleri çıkan Kim Min Jae, transfer ile ilgili açıklamalarda bulundu.

25 yaşındaki futbolcu, "Hakkımda birçok transfer haberi var ama ben sadece 6 aydır Napoli'deyim. Bir şey söylemekten kaçındım çünkü bu haberler beni rahatsız ediyor" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DEN TRANSFER OLDU

26 yaşındaki savunma oyuncusu 2022 yazında 18 milyon euro bedelle Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olmuştu. İtalyan ekibinde Dünya Kupası için verilen araya kadar 20 maça çıkan Kim Min Jae, 2 kez fileleri havalandırdı.

ÖNEMLİ EKİPLERLE ADI GEÇİYOR

Kim Min Jae'nin adı transferde Manchester United, Tottenham, Real Madrid gibi ekiplerle anılıyor.

Kim Min Jae'nin sözleşmesinde İtalya dışındaki takımlara transfer durumunda 45 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor. Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, bu maddenin gelecek yaz 15 günlük bir süreçte geçerli olduğunu açıklamıştı.