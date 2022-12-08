La Liga devi Real Madrid Endrick transferi için Palmeiras ile 72 milyon Euro'ya anlaştı!

İspanya La Liga devi Real Madrid, ses getirecek bir transfer yapmaya hazırlanıyor. Eflatun beyazlıların Brezilya'nın yeni yeteneği olarak görülen Endrick'i 72 milyon Euro karşılığında transfer etmek için kulübü Palmeiras'la anlaşma sağladığı iddia edildi.

Real Madrid, Brezilya'nın yeni yeteneği Endrick'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, ��spanyol devi, 16 yaşındaki futbolcunun transferi için Palmeiras ile sözlü olarak anlaşmaya vardı.

72 MİLYON EURO ÖDENECEK

Real Madrid'in, bu transfer için 60 milyon euro bonservis ve 12 milyon euro vergi ödeyeceği belirtildi. Eflatun beyazlıların ayrıca transfer için gerekli olan tüm prosedürleri Aralık ayı içerisinde halletmek istediği vurgulandı.

Öte yandan Endrick'in, 18 yaşına gireceği 2024 yılında Real Madrid'e katılacağı kaydedildi.