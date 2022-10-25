Son olarak İspanya La Liga devlerinden efsanesi olduğu kulüp Real Madrid'i çalıştıran Zinedine Zidane, bir süredir boştaydı. Fransız teknik adam, yeniden takım çalıştıracağını duyurdu.

Son olarak Real Madrid'deki görevinden 2 sezon önce istifa eden Zinedine Zidane, yeniden takım çalıştıracağını açıkladı.

Zidane yaptığı açıklamada, "Yakında dönüyorum, tekrar hocalık yapmaya hiç uzak değilim" sözlerini kullandı. Fransız hocanın bu açıklamadan sonra yeni adresi ise büyük merak konusu oldu.

Dünyanın sayılı futbolcuları arasında yer aldıktan sonra hocalık kariyerine Real Madrid'de adım atan Fransız efsane, 3 Şampiyonlar Ligi ve 2 La Liga yaşadığı dönem sonrası 2021'de görevinden ayrılmıştı.