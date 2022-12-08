Paris Saint-Germain'de Ocak 2021-Temmuz 2022 arasında görev yapan Mauricio Pochettino, Kylian Mbappe ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İngiliz basınında The Athletic'e röportaj veren Arjantinli teknik adam, Mbappe'nin kontrol edemediği bir egosu olduğunu dile getirdi.

Pochettino, "Tabii ki Mbappe'nin büyük bir egosu var, ama bu iyi anlamda. Tüm büyük oyuncuların egosu vardır, bunun olmaması imkansız. Ayrıca bu kadar genç yaşta, bu kadar baskıyla başa çıkmak zorunda kalmak zor. Kylian'ın iyi bir insan olduğunu söylemek zorundayım, iyi anlamda kibirli. Kontrol edemediği bir egosu var. Bu bazen bir oyuncu kariyerinin başında bu seviyeye çıktığında olan bir şey" dedi.

Birlikte çalıştıkları döneme de değinen 50 yaşındaki teknik adam, "PSG'de Mbappe bir hata yaptıysa, düzeltmeye çalıştım. O da her maçta kendisini geliştirmeye çalıştı. Bence medya onunla ilgili yanlış bilgi veriyor. Gerçek olan Mbappe birlikte çalışması çok kolay bir oyuncuydu" ifadelerini kullandı.