İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Ligin 12. haftasında Cremonese ile Udinese karşı karşıya geliyor. Cremonese - Udinese maçını canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 17:00'de başlayan mücadele A Spor'dan canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Cremonese: Carnesecchi, Bianchetti, Lochoshvili, Aiwu, Sernicola, Meite, Ascacibar, Valeri, Pickel, Okereke, Dessers.
Udinese: Silvestri, Pérez, Bijol, Ebosse, Pereyra, Lovrić, Walace, Tolgay, Udogie, Success, Deulofeu.