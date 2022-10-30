Cremonese - Udinese maçı CANLI YAYIN (Cremonese - Udinese maçı canlı izle)

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Ligin 12. haftasında Cremonese ile Udinese karşı karşıya geliyor. Cremonese - Udinese maçını canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 30.10.2022- 16:57