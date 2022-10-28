İtalya Serie A devlerinden Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, kulübün efsanelerinden Marco Materazzi'den büyük bir övgü aldı. Efsane futbolcu yaptığı açıklamada milli futbolcu için eski kulübü Milan'a teşekkür etti.

Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, performansıyla kulübün efsaneleri arasında yer alan Marco Materazzi'den geçer not aldı.

Hakan'ı performansı için öven Materazzi, 28 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz olarak bırakan ezeli rakipleri Milan'a da teşekkür etti.

Materazzi, "Hakan'ı bize bedelsiz olarak bırakan kuzenlere teşekkür etmeliyiz (Milan). Hakan, çok az konuşan, koşan ve kararlı biri. Mücadele etmekten korkmuyor. Orta sahada Brozovic'in zorlanmadan, sakince iyileşmesini sağladı. Onun gibi futbolcuları bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

2017-2021 yılları arasında Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu, sözleşmesinin tamamlanmasının ardından yeni kontrat teklifini geri çevirmiş ve Inter'e imza atmıştı.

Bu sezon Inter'de 15 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 2 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.