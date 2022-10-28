Real Madrid'in 2 Brezilyalı futbolcusu Rodrygo ve Militao İspanyol vatandaşı oldu!

Real Madrid'in 2 Brezilyalı futbolcusu Rodrygo ve Militao İspanyol vatandaşı oldu!

İspanya La Liga devlerinden Real Madrid'in iki futbolcusu Rodrygo ve Militao İspanyol vatandaşı oldu. İki yıldız, bugün yemin ederek çifte vatandaşlık hakkını aldı.

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.10.2022- 16:34