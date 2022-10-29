Beşiktaş'ta gösterdiği başarılı performansla İskoç ekibi Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, beklentilerin altında kalmıştı. Rangers'ı takip eden gazetecilerden biri olan Jordan Campbell, milli futbolcunun durumu hakkında değerlendirmeler yaptı.

Beşiktaş'tan İskoç ekibi Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz ile ilgili dikkati çeken bir analiz geldi. Rangers'ı takip eden gazetecilerden biri olan Jordan Campbell, milli futbolcunun durumu hakkında değerlendirmeler yaptı.

"İLK ETAPTA VASATI AŞAMADI"

21 yaşında bir futbolcunun Rangers'a aslında pahalıya mal olduğunu ifade eden Campbell, Rıdvan Yılmaz'ın beklentilerle geldiğini ve ilk etapta vasatı aşamadığını hatırlattı.

"İSTİKRARLI BİR OYUNCU OLMASI BEKLENİYOR"

Campbell, "Rıdvan Yılmaz, Borna Barisic ve Calvin Bassey'den farklı bir profildi. Rangers'ın 4 milyon euro gibi bir bedelle transfer ettiği futbolcuyu yedek oturtup oturtmayacağı bir ikilem oldu. Kendisinden beklenen ise Rangers'ın istikrarlı bir oyuncusu olması" ifadesini kullandı.

"İNGİLİZCE DERSLERİ ALMAYA DEVAM EDİYOR"

Rıdvan Yılmaz için zamana ihtiyaç duyduğu kanısının İskoçya'da olduğunu ifade eden gazeteci, "Adaptasyon sürecini atlatması için güçlendirme programına alındı. Rıdvan Yılmaz'ın İstanbul'da bir kız arkadaşı var. İngilizcesini geliştirmek için de dersler alıyor. Sakatlığı konusunda ciddi bir problem olmadı. Rıdvan, Rangers'a tam anlamıyla yerleşmek istiyor" görüşünü paylaştı.

BARISIC İLE OLAN REKABETİ...

Öte yandan haber/analizde, "Rıdvan Yılmaz Napoli maçında iyi bir oyun ortaya koydu. Fakat; özellikle savunma oyununda açıkça geliştirmesi gereken noktalar vardı. Rıdvan Yılmaz, topla içeri girmekten hoşlanıyor. Barisic, Osijek'ten geldiğinde uyum sağlaması 1 sezon aldı. Oyuncu adeta evrim geçirdi. Rıdvan Yılmaz'ın Barisic'i geçmesi için zamana ihtiyacı olabilir. Ama şansını iyi kullanırsa Giovanni van Bronckhorst'un yapması gereken şey ona formayı verecek olması" değerlendirmesini yaptı.