Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius, Premier Lig'de kaldı. Liverpool ile sözleşmesi sona eren Alman kaleci, bir başka İngiliz ekibi Newcastle United ile anlaşma sağladı.

Liverpool macerası rüya gibi başlayan ancak 2018 Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı gollerin ardından kabusa dönen Loris Karius yeniden İngiltere Premier Ligi'nde. Liverpool'da gözden düştükten sonra Beşiktaş'a kiralanan ve 2018-2020 yılları arasında siyah beyazlı ekipte iki seon geçiren Karius'un bu yaz Liverpool ile sözleşmesi sona erdi. Kulüpsüz kalan Karius, son anda bir başka Premier Lig ekibi Newcastle United ile anlaştı.

Alman file bekçisi, kaleci Karl Darlow'un yaşadığı sakatlık sonrası Karius'la anlaştı. Newcastle United, Alman kaleci ile 2023'e kadar sürecek anlaşmaya vardı.