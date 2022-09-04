İngiltere Premier Lig devlerinden Manchester United'da flaş bir gelişme yaşandı. Kırmızı Şeytanlar'da menajer Erik ten Hag için tarihi bir bütçe ayarlandı.

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United'da yeni menajer Erik ten Hag, kötü bir performansla başlamıştı. United yönetimi Hollandalı çalıştırıcıya tarihi bir bütçe çıkardı.

ERIC TEN HAG'A DEV BÜTÇE

264 milyon dolarlık toplam transfer bütçesi, herhangi bir United menajeri için en fazla değer olarak kayıtlara geçti. United'a yakın kaynaklar, Erik ten Hag'ın göreve geldiği Mayıs ayında kendisine verilen bütçenin 130 milyon dolar olduğu ifade edildi.

UNITED LİGDE TOPARLANMAYA BAŞLADI

Lige Brighton'a 2-1 kaybederek başlayan United daha sonra Brentford'a 4-0 kaybetmiş ve sert eleştirilerin hedefi olmuştu. United daha sonra üst üste 3 galibiyet aldı. Hatırlanacağı üzere Paul Pogba, Edinson Cavani, Juan Mata, Nemanja Matic ve Jesse Lingard gibi isimlerin ayrılması da maaş bütçesini rahatlatmıştı.