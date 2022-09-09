Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Werder Bremen ile Augsburg kozlarını paylaştı. Mücadele Augsburg'un 1-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.

Deplasman ekibine galibiyeti getiren gol 63. dakikada Ermedin Demirovic'ten geldi. Golün asistini de Mergim Berisha yaptı.

BERISHA ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Fenerbahçe'den kiralık olarak Augsburg'un yolunu tutan Mergim Berisha, yeni takımıyla ikinci maçına çıktı. Berisha Werder Bremen karşısında atılan galibiyet golünün asistini yaptı. Alman oyuncunun bir topu da direkten döndü.

Bu sonuçla Augsburg 6 puana yükseldi. Werder Bremen ise 8 puanda kaldı.