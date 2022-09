Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Berke Özer, sarı lacivertli ekibe veda etmişti. 22 yaşındaki file bekçisinin yeni durağı, Portekiz Ligi ekiplerinden Portimonense olmuştu. Berke Özer, yeni kulübünde açıklamalarda bulundu.

Portimonense'nin as kalecisi Samuel Portugal'ı Porto'ya satmasının ardından transfer edilen Berke Özer, "Burada olduğum için çok mutluyum. Samuel'in Porto gibi bir kulübe transfer olması hepimiz için iyi bir örnek. Her oyuncu kariyerinde böyle büyük adımlar atmak ister ve ben de bu adımları atmak için Portimonense'ye geldim. Kulübün projesi, genç oyunculara olan tutumu benim buraya gelme sebeplerimden birisi. Burası benim için büyük bir şans." dedi.

Gelmeden önce Fenerbahçe'deki hocası Vitor Pereira'nın ekibinde bulunan kaleci antrenörü Ricardo Matos ile konuştuğunu söyleyen Berke "Matos, bana Portimonense hakkında harika şeyler anlattı. Buradaki sorumluluğum farkındayım ve takıma yardımcı olmak istiyorum." diyerek sözlerini noktaladı.