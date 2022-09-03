İspanyol bek, üç silahlı adamın Boadilla del Monte'deki evine saldırmaya çalıştığını, ancak 'güvenlik sistemi nedeniyle bunu yapamadıklarını dile getirdi.

Yakın zamanda Chelsea'nin yeni transferi Pierre-Emerick Aubameyang'ın bir ev soygunu nedeniyle çenesinin kırılmasından çok kısa bir süre sonra yaşanan olayla birlikte Carvajal oyuncular için ulusal koruma çağrısı yaptı.

"GÜVENLİK SİSTEMİ ENGEL OLDU"

Carvajal, "Eve girmeye çalıştılar. Güvenlik sistemi buna engel oldu. Erişebilecekleri yere bakıyorlardı ama her yer kapalıydı. Güvenlik sistemi işe yardı. Büyük bir korkuydu. Ama Allah'a şükür evde değildik ve hiçbir şey olmadı. Görüntüler bile tüyler ürperticiydi. Bu benim başıma ilk kez geldi, umarım son olur" dedi.

"FUTBOLCULAR KOLAY HEDEF"

Real Madridli futbolcu, "Futbolcular gerçekten de kolay hedef. Ne zaman maç oynadığımızı, ne zaman oynamadığımızı takip ediyorlar. Umarım devletin güvenlik kurumları bize bu konuda yardım edebilir. Çünkü biz gerçekten de açık bir hedefiz" diyerek sözlerine devam etti.