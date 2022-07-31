Beşiktaş'ta deneyimli stoper Domagoj Vida ile yollar ayrılmıştı. Hırvat stoperin yeni takımı resmen açıklandı. 33 yaşındaki savunmacı, Yunanistan'ın AEK takımına imzayı attı.

Domagoj Vida'nın yeni takımı belli oldu. Hırvat stoper kariyerine Yunanistan'da devam edecek.

Beşiktaş'ta geçirdiği 4,5 sezonun ardından takımdan ayrılan Vida, bir süredir Yunan ekiplerinden AEK Atina ile görüşüyordu.

Başkent temsilcisi Domagoj Vida transferini resmen duyurdu. Vida yeni kulübüyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

2018'in kışında Dinamo Kiev'den bonservissiz transfer edilen 33 yaşındaki savunmacı Beşiktaş formasıyla 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa zaferi yaşadı.

AEK transferi bu görselle duyurdu;