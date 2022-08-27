Manchester United, Premier Lig'in 4. haftasında karşı karşıya geldiği Southampton'ı deplasmanda mağlup ederek son 2 haftada 2 galibiyet aldı.
Premier Lig'in 4. haftasında Manchester United, deplasmanda Southampton'ı 1-0'lık skorla yenerek 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren golü 55. dakikada Bruno Fernandes kaydetti.
Manchester United'da yeni transfer Carlos Casemiro da karşılaşmanın 80. dakikasında oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte Manchester United, puanını 6'ya çıkarırken Southampton 4 puanda kaldı.