Köln - Milan maçında vücut kamerası sistemi denendi!

Alman ekibi Köln ile İtalyan kulübü Milan, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadelede futbol yayıncılığı adına yenilikçi bir deneme yapıldı. Karşılaşmada vücut kamerası sistemi denendi. İşte o görüntüler...

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.07.2022- 23:33 Güncelleme Tarihi: 17.07.2022- 23:35