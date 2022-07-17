Galatasaray'ın da gündemine gelen Okay Yokuşlu Championship ekibi West Bromwich'e transfer oldu!

Galatasaray'ın da gündemine gelen Okay Yokuşlu Championship ekibi West Bromwich'e transfer oldu!

A Milli Takım'ımızın deneyimli oyuncularından Okay Yokuşlu'nun yeni durağı belli oldu. Yaz transfer döneminde adı Galatasaray'la da anılan başarılı orta saha oyuncusu, İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich'e transfer oldu. İşte ayrıntılar...

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 17.07.2022- 20:49 Güncelleme Tarihi: 17.07.2022- 20:49