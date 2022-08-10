UEFA Süper Kupa maçında Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Real Madrid Alaba ve Benzema'nın golüyle 2-0 kazandı.

UEFA Süper Kupa maçında Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de oynanan mücadeleyi Real Madrid, her iki yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazanarak zafere uzandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren goller Alaba ve Benzema'dan geldi.

5. KEZ AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ

Real Madrid, Frankfurt karşısında elde ettiği zaferle birlikte UEFA Süper Kupa'yı 5. kez müzesine götürdü. Eflatun-beyazlılar, böylece 5'er kezle Süper Kupa'yı en çok kazanan takımlar Milan ve Barcelona'yı yakaladı.