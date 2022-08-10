Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı canlı anlatım (Real Madrid - Frankfurt maçı canlı izle)

UEFA Süper Kupa'da Real Madrid ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonunu karşı karşıya getiren bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.08.2022- 21:57