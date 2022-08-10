UEFA Süper Kupa'da Real Madrid ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonunu karşı karşıya getiren bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 22:00'de başlayan mücadele TV 8.5'tan canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, Vinicius, Benzema.
E. Frankfurt: Trapp, Tuta, N'Dicka, Toure, Lenz, Sow, Rode, Kamada, Lindström, Knauff, Borre.