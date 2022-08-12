Barcelona'da gidecek-gelecek isimler kadar iç transferdeki yapılanma da bir hayli merak ediliyor.
TRANSFER HABERLERİ - Flaş gelişme! İşte Xavi'nin Miralem Pjanic kararı...
Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta geçiren Miralem Pjanic, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulübü Barcelona'ya transfer olmuştu. Katalan devi yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirirken Bosnalı oyuncunun ise geleceği merak konusuydu. Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Pjanic için kararını verdi. İşte ayrıntılar...
Özellikle son dönemde İspanyol basınında çıkan haberlere göre; mali sorunlar yaşayan Katalan devinin yeni transferleri; Robert Lewandowski, Raphinha, Jules Kounde, Franck Kessie ve Andreas Christensen'e dahi lisans çıkaramama ihtimali bulunuyor.
Bu doğrultuda takım içindeki oyunculardan özellikle de kaptanlar Sergio Busquest ve Gerard Pique'den maaşlarında indirim istenmişti.