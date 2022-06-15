PSG'de beklenen şekilde Mauricio Pochettino dönemi sona erdi. Taraflar arasında yürütülen görüşmelerde anlaşma sağlandı.

ESPN'in edindiği bilgiye göre Pochettino, PSG tarafından görevinden alındı. Henüz resmî olarak açıklanmasa da bu sabah yapılan görüşmeler sonucunda yolların ayrıldığı ifade edildi.

FAVORI GALTIER

Sözleşmesinin bitimine 1 sezon kala Pochettino ile yollarını ayıran PSG'de yeni teknik direktörlük için Christophe Galtier'nin ismi öne çıkıyor. Yeni sportif direktör Luis Campos'un öncelikli tercihinin Galtier olduğu aktarılıyor. Campos & Galtier ikilisi; Lille'de millî yıldızlarımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de büyük katkı sağladığı sezonda Ligue 1 şampiyonluğuna ulaşmışlardı.

PSG'de Zinedine Zidane'ın ismi de gündemdeydi fakat Fransız hocanın Didier Deschamps sonrası millî takımın başına geçmek istediği belritilmekte.