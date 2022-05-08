Sahasında St. Pauli'yi mağlup eden Schalke 04 yeni Bundesliga'ya yükselmeyi başardı. Kulübün taraftarları da maçın ardından stadyumdan söktükleri çimleri satışa çıkardı.

Bundesliga 2'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Schalke, bir yıllık aranın ardından Bundesliga'ya döndü.

Ligin 33. haftasında konuk ettiği St. Pauli'yi geriden gelip yenen Schalke'ye galibiyet getiren goller, Simon Terodde (2) ve Rodrigo Zalazar'dan geldi.

Bu galibiyetle birlikte puanını 62 yapan mavi beyazlı ekip, Bundesliga'ya yükselmeyi garantiledi.

TARAFTARLAR ÇİMLERİ SATIŞA ÇIKARDI

St. Pauli karşısında alınan galibiyetin ardından Schalke taraftarları, Bundesliga'ya yükselme sevincini sahaya girerek oyuncularla birlikte kutladı.

Revier Sport'ta yer alan haberde, maçtan sonra sahaya giren taraftarlardan bazılarının çimleri söktüğü ve internet üzerinden satışa çıkarttığı belirtildi. Haberde, çimlerin satış fiyatının 100 Euro'dan başladığı ifade edilirken bazı taraftarların açık artırma yaptığı kaydedildi.

FORTUNA DUSSELDORF CEZA VERDİ

Schalke-St. Pauli maçının ardından yaşanan olayın bir benzeri, 2012 yılında Fortuna Dusseldorf'un Bundesliga'ya yükseldiği maçın ardından da yaşandı.

Fortuna Dusseldorf'un Bundesliga'ya yükselmesini kutlamak için sahaya giren taraftarlar, Schalke taraftarları gibi çimleri sökmüştü. Penaltı noktasının bulunduğu bölgedeki çimleri alan bir taraftar, kulüp tarafından 50 bin Euro para cezasına çarptırılmıştı.