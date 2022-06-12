İngiltere Premier Lig devi Liverpool, flaş bir transfere imza attı. Kırmızılar, Benfica'da muhteşem bir çıkış yakalayan Darwin Nunez'i kadrosuna kattı. İngiliz basınından gelen haberlere göre Nunez'in bonservis bedeli de belli oldu. İşte ayrıntılar... | (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)

İngiltere Premier Lig devi Liverpool, flaş bir hamleye imza attı. İngiliz ekibi Benfica'nın yıldız golcüsü Darwin Nunez'i kadrosuna katmayı başardı. Uruguaylı futbolcunun pazartesi günü İngiltere'ye geleceği ifade edildi.

İngiliz basınından The Guardian'ın aktardığı bilgilere göre Liverpool, bu transfer için 100 milyon Euro ödeyecek. Kırmızıların kasasından daha önce Virgil Van Dijk transferinde 84.5 milyon Euro çıkmıştı. Darwin Nunez ile birlikte kulübün bonservis rekoru da kırılacak.

22 yaşındaki Uruguaylı santrforun 6 yıllık bir sözleşmeye imza attığı da belirtildi.

Darwin Nunez bu sezon Portekiz ligine damga vurdu. Çıktığı 28 maçta 26 gol ve 4 asist üretti.



