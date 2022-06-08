Hakan Çalhanoğlu, dünuyanın önde gelen kulüplerinden biri olan PSG tarafından isteniyor. Milli yıldızı takas yöntemiyle transfer etmek isteyen PSG, şok bir ismi gözden çıkardı. İşte detaylar...

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, Fransa Lig 1 ekiplerinden PSG tarafından isteniyor.

Star.com.tr'de yer alan habere göre, PSG bu transferde takas yöntemi kullanmak istiyor. Takas için gözden çıkarılan isim ise Wijnaldum.

Hakan Çalhanoğlu'nu, Inter'e Georginio Wijnaldum'u öneren PSG, transferi gerçekleştirmek için oldukça istekli.

Yetenekli orta saha, bu sezon Inter formasıyla 46 resmi maçın 42'sinde ilk 11'de yer aldı. 28 yaşındaki milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 13 asistle takımına önemli katkıda bulundu.