Paris devi bu oyuncuları takımdan göndermek istese de bazı isimlerin buna yanaşmadığı belirtildi. Parades, hafta içinde yaptığı açıklamada, gelecek sezonu PSG'de geçirmek istediğini belirterek ayrılık düşüncesinin olmadığını söyledi. Ayda 2.5 milyon Euro kazanan Arjantinli oyuncunun maaş yükünden kurtulmak isteyen Paris yönetimi oyuncuyu elden çıkarmanın hesaplarını yapıyor.