Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e mağlup olarak büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Paris Saint Germain, yeni sportif direktör Luis Campos ile kadroyu yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor.
TRANSFER HABERLERİ - Paris Saint-Germain'de Luis Campos etkisi! Takımdan ayrılacak isimler...
Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'de Luis Campos etkisi yaşanıyor. Fransız devinde önemli ayrılıklar yaşanacak. Luis Campos, devrim niteliğinde kararlar alarak kadroyu yeniden şekillendirecek. Buna göre, Fransız devinde gözden düşen 12 futbolcuyla yollar ayrılacak. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...
PSG'nin devrim niteliğinde olması beklenen yeni kadro yapılanması için bazı oyuncuların takımdan gönderilmesi gerekiyor. Sözleşmesi devam eden oyuncuların satışa sıcak bakmaması ise Fransız devinin işini bir hayli zorlaştıracağı belirtildi.
Paris devi bu oyuncuları takımdan göndermek istese de bazı isimlerin buna yanaşmadığı belirtildi. Parades, hafta içinde yaptığı açıklamada, gelecek sezonu PSG'de geçirmek istediğini belirterek ayrılık düşüncesinin olmadığını söyledi. Ayda 2.5 milyon Euro kazanan Arjantinli oyuncunun maaş yükünden kurtulmak isteyen Paris yönetimi oyuncuyu elden çıkarmanın hesaplarını yapıyor.