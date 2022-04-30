İspanya La Liga devlerinden Barcelona ile sözleşmesi sona eren Ousmane Dembele için Paris Saint-Germain harekete geçti. Fransız devi yıldız oyuncu için kesenin ağzını açtı. İşte ayrıntılar...

Barcelona'da geleceği merak konusu olan genç yıldız Ousmane Dembele için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basınına göre, PSG'nin Katalan kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Dembele'ye yıllık yaklaşık 15 milyon euro teklif yaptığı ifade edildi.

Fransız yıldızın transfer için henüz kararını vermediği ve Barcelona'dan gelecek olan son teklifi beklediği kaydedildi.

Haberde yıldız oyuncuyla İngiliz devi Chelsea'nin de yakından ilgilendiği öne sürüldü.

Ousmane Dembele bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 28 maçta gol ve 11 asist yapma başarısı gösterdi.