Barcelona'nın efsane oyuncusu Andres Iniesta, 2018 yılında Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer olmuştu.

Kariyeri boyunca Barcelona forması giyen 38 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrılırken düzenlediği basın toplantısında gözyaşlarını tutamamıştı. Tecrübeli futbolcu, yıllık 27 milyon dolar kazanıyor.

2010 yılından beri 'Bodega Iniesta' markası adı altında şarap şirketi olan Iniesta'nın, bu transferle beraber 10 yıl boyunca 2 milyon şişe şarap ihracatı yapacağı vurgulanmıştı.

Yaşlı görüntüsü dikkat çekti

Yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Iniesta'nın paylaşımında, oyuncunun beyazlamış saçları ve yaşlı görüntüsü dikkat çekti.

Ancak yıldız oyuncunun dış görünüşü yaşlı dursa da rakip oyuncular karşısında dirençli oyunu oldukça dikkat çekiyor.

Bu sezon Vissel Kobe ile 16 maça çıkan yıldız oyuncu, 3 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.