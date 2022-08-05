Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlı ekibin gündemindeki isimlerden birisi de Christian Fassnacht'tı. İsviçreli futbolcunun kulübü Young Boys, oyuncunun sakatlığı nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Beşiktaş'ın gündemindeki Christian Fassnacht 1 ay sahalardan uzak kalacak!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlı ekibin gündemindeki isimlerden birisi de Christian Fassnacht'tı. İsviçreli futbolcunun kulübü Young Boys, oyuncunun sakatlığı nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
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Yayın Tarihi: 05.08.2022- 17:09