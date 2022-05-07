İngiltere Premier Lig devlerinden Chelsea, Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter ve Hansjoerg Wyss önderliğindeki konsorsiyum tarafından satın alındı. İngiliz devi de bu satın alımı resmi olarak açıklamıştı. Peki Chelsea'nin yeni sahibi Todd Boehly spor dünyasında hangi kulüplere sahip? İşte ayrıntılar...

Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası Roman Abramovich'in satılığa çıkardığı Chelsea'nin işlemleri resmen sona erdi.

Uzun süredir birçok iş insanının ilgi gösterdiği İngiliz kulübü; Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter ve Hansjoerg Wyss önderliğindeki konsorsiyum tarafından satın alındı. Konsorsiyuma liderlik eden Todd Boehly spor dünyasına yabancı bir kişi değil.

Todd Boehly kimdir, hangi kulüplerin ortağı?

Amerikalı milyarder Todd Boehly, 2019 yılında da Chelsea'yi satın almak için bir girişimde bulunmuş ancak sonuç alamamıştı.

Boehly, Amerikan beyzbol ekiplerinden Los Angeles Dodgers'ın da sahiplerinden. Milyarderin bu kulüpteki hissesi %20 ancak spor yatırımı bununla sınırlı değil.

Boehly ayrıca WNBA ekiplerinden Los Angeles Sparks'ın da kısmi sahibi.

Todd Boehly, NBA ekibi Los Angeles Lakers'ta da hisse sahibi. Birçok alanda yatırımları bulunan iş insanı, daha önce Lakers'ın %27'lik hissesini satın almış ve dikkat çekmişti.

Todd Boehly, Chelsea ile ilk kez bir futbol kulübüne mali yatırımda bulundu.