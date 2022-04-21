İspanya La Liga'nın 33. haftasında Cadiz ile Athletic Bilbao kozlarını paylaştı. 5 golün atıldığı mücadelede gülen taraf Athletic Bilbao oldu.

İspanya La Liga'nın 33. haftasında Cadiz ile Athletic Bilbao kozlarını paylaştı. 5 golün atıldığı mücadelede gülen taraf Athletic Bilbao oldu.

Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren goller, Raul Garcia, Iker Muniain ve Vesga'dan geldi.

Cadiz'in sayılarını ise Perez ve Sobrino kaydetti.

Bilbao, 22. dakikada Muniain ile bir penaltı vuruşundan yararlanamazken, 71. dakikada ise Vesga'nın kırmızı kart görmesi sonucu 10 kişi kaldı.

Bu sonucun ardından Athletic Bilbao 48 puana yükseldi. Cadiz ise 31 puanda kaldı.