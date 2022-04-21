İngiltere Premier Lig devlerinden Manchester United, savunma hattına takviye yapmak istiyor. Son yıllarda bir türlü aradığı stoper ikilisini bulamayan Kırmızı Şeytanlar'ın sıradaki hedefi ise Pau Torres. Öte yandan İspanyol oyuncunun serbest kalma bedeli ise dudak uçuklattı. İşte ayrıntılar...

Premier Lig ekibi Manchester United'ın transfer hedefindeki isimlerden biri de Pau Torres.

Manchester Evening News'te yer alan habere göre; Manchester United, bu yaz yeni bir stoper kadrosuna katmak istiyor. İngiliz ekibinde adaylardan biri ise Villarreal forması giyen Pau Torres.

SATIN ALMA MADDESİ 60 MİLYON EURO

Haberde, Manchester United'ın geçen yaz da Torres transferini düşündüğü, Raphael Varane sonrası bu fikrin rafa kalktığı aktarıldı.

İspanyol Pau Torres'in bu sezon tekliflere açık olduğu vurgulanırken, 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun ise 60 milyon euro olduğu hatırlatıldı.