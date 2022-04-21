Porto - Sporting Lizbon maç sonucu: 1-0 (Porto - Sporting Lizbon maç özeti)

Portekiz Kupası Yarı Final maçında Porto ile Sporting Lizbon kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Porto, Toni Martinez'in 82. dakikada attığı golle 1-0 kazandı ve adını finale yazdıran taraf oldu.

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 22.04.2022- 00:30 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022- 00:42