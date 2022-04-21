Porto - Sporting Lizbon maç sonucu: 1-0 (Porto - Sporting Lizbon maç özeti)
Portekiz Kupası Yarı Final maçında Porto ile Sporting Lizbon kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Porto, Toni Martinez'in 82. dakikada attığı golle 1-0 kazandı ve adını finale yazdıran taraf oldu.
Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 22.04.2022- 00:30 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022- 00:42
Portekiz Kupası Yarı Final maçında Porto ile Sporting Lizbon kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Porto, Toni Martinez'in 82. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. İlk maçtan da 2-1'lik galibiyetle ayrılan Portekiz devi, adını finale yazdıran taraf oldu.
Sporting'de 88. dakikada Porro kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Portekiz'in finaldeki rakibi Tondela oldu.
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