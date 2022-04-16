Manchester City - Liverpool maç sonucu: 2-3 (Manchester City - Liverpool maç özeti) | FA Cup

FA Cup'ta heyecan yarı final maçlarıyla sürüyor. İngiliz futbolunun son yıllardaki en büyük rekabeti haline gelen Manchester City ile Liverpool düellosu, bu kez ligin ardından kupada yaşandı. Mücadelede Kırmızılar, 3-2'lik skorla kazanan taraf oldu.

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.04.2022- 19:26