İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 33. haftasında Manchester United ile Norwich City kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle noktalandı. Kırmızı Şeytanlar'ın galibiyet golleri Cristiano Ronaldo'dan geldi.

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 33. haftasında Manchester United ile Norwich City kozlarını paylaştı. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadele, ev sahibi ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle noktalandı. Kırmızı Şeytanlar'ın galibiyet golleri Cristiano Ronaldo'dan geldi.

Portekizli dünya yıldızı, 7, 32 ve 76. dakikalarda sahneye çıkarak hat-trick yaptı ve takımını galibiyete taşıdı.

Öte yandan lig sonuncusu Norwich City'nin sayıları ise 45+1'de Dowell, 52'de Pukki'den geldi.

Bu sonuçla ManU 54 puana yükselirken, Norwich City ise 21 puanda kaldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ZORA GİRDİ

Kırmızı Şeytanlar son dönemde aldığı kötü sonuçlar sebebiyle Tottenham'ın 3 puan gerisinde kaldı ve Şampiyonlar Ligi şansını zora soktu.

60. HAT-TRICK

Manchester United'ın Portekizli süper yıldızı Cristiano Ronaldo, kariyerindeki 60. hat-trick'ini yapma başarısı gösterdi.