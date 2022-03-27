Barcelona gelecek yıl için kolları erkenden sıvadı. Teknik diretör Xavi'nin ilk isteği olan Borussia Dortmund'dan Erling Haaland transferi olumsuz yönde ilerliyor. Genç çalıştırıcının isteği doğrultusunda iki yeni hedef var. Kylian Mbappe ve Robert Lewandowski. Fransız yıldızla Real Madrid de yakından ilgileniyor. Mbappe de çocukluğundan beri Real Madridin hayalini kuruyor.

L'Equipe'in haberine göre de Barcelona da transferde bir hayli ısrarcı olacak. Bayern Münih'ten ayrılacak olan Lewa'yı da istiyorlar. Barcelona devre arasında Aubameyang'ı renklerine bağlamıştı. Güçlü bir hücum hattı kurmak istiyor. Barcelona özellikle yeniden Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro oluşturacak.