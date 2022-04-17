Barcelona'nın, gençleştirme hedefiyle gelecek sezonun planlamasını yaparken kadrosundaki en değerli oyunculardan biri olan Gavi'yi elinden kaçırabileceği ifade edildi.

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; Bayern Münih, 17 yaşındaki Gavi'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi bitecek olan Gavi, Barcelona yetkilileri tarafından henüz yeni sözleşmeye ikna edilemedi. Bu durumu dikkatle takip eden Bayern Münih'in olası bir anlaşmazlık durumunda Gavi'yi kadrosuna katmak için pusuda beklediği belirtildi.

Bu sezon Barcelona formasıyla 25 lig maçına çıkan Gavi, 2 gol 4 asistlik performans göstermişti.