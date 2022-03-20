İspanya La Liga'da Barcelona ile karşılaşacak Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BARCELONA, XAVI İLE GELİŞTİ"

"Barcelona'nın açık bir tarzı var ve bu yüzden kulübün kimliği asla değişmez" diyen İtalyan teknik adam, "Xavi de bu tarza uyan bir isim. Barcelona, onun yönetimi altında çok gelişti. Onlar tamamıyla bir takım ve iyi oynuyorlar. Bana göre iyi bir iş çıkarıyorlar" şeklinde konuştu.

Kendi takımındaki sistem için konuşan Ancelotti, "Benim görüşüme göre, futbol sadece tek bir sistemle ilgili değildir. Takımlarımın çeşitli kimliklere sahip olmasını isterim. Oyuncularımın kendilerini rahat hissettiklerini sistemleri her zaman kullanmaya çalıştım. Real Madrid'in oyun tarzı da oyuncuların karateristik özelliklerine dayanmalıdır" ifadelerini kullandı.

"BENZEMA YERİNE OYNAYACAK FUTBOLCUYU SEÇTİM"

Sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek Benzema'ya değinen deneyimli hoca, "Benzema, takımın çok önemli bir üyesi, oynayamayacağı için buna çözüm bulmamız gerekiyordu, yerine kimin oynayacağına karar verdim ancak bunu açıklamayacağım" dedi.

"ALTERNATİFLERİMİZ VAR"

Hücum için alternatifleri olduğunu kaydeden Ancelotti, "Gareth Bale ve Luka Jovic var. Ayrıca daha önce en uçta görev alan Isco ve Rodrygo gibi isimler de var. Birçok seçenek var ve oyun için en uygun olanını seçtim" sözlerini kullandı.

İtalyan teknik adam, son olarak Benzema'nın, milli ara nedeniyle doğru bir zamanda sakatlandığını ve aradan sonra daha güçlü döneceğini söyledi.