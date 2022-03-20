İspanya La Liga'da Real Madrid ile karşılaşacak Barcelona'da teknik direktör Xavi Hernandez, basın toplantısında konuştu.

"İSTEDİĞİMİZ OYUN İÇİN MUHTEŞEM BİR YER"

Xavi, "Bernabeu, istediğimiz oyunu göstermek için muhteşem bir yer. Kasım ayından bu yana geliştik ve iyi bir durumdayız. Real Madrid de iyi bir durumda ve eğer bir takım favoriyse bu Real Madrid." ifadelerini kullandı.

"REAL MADRID, BUKALEMUN GİBİ"

Real Madrid karşılaşmasında bir takımın bir kişilik göstermesi gerektiğini söyleyen İspanyol teknik adam, "Real Madrid, bir bukalemun gibidir. Nasıl oynayacaklarını asla bilemezsiniz. Bunu da PSG karşılaşmasında gösterdiler. Bizi neyin beklediğini bilmiyoruz ama kendi planımızı biliyoruz, bu da topa sahip olmak." dedi.

"SONUÇ BİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMEYECEK"

"Tarih, onu değiştirmek için var ama maçın sonucu bir şeyi değiştirmeyecek." diyen genç antrenör, "Biz her şeyi bir fırsat olarak görüyoruz. Zafer bizi güçlendirir ama sonuç ne olursa olsun, bizim düşüncelerimizde bir değişiklik yaratmayacak." diye konuştu.

Sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek Benzema'ya değinen Xavi, "Benzema, dünyadaki en iyi 9 numara değilse de, en iyilerinden biri. Real Madrid için büyük bir kayıp ama bizim için bir şeyi değiştirmeyecek." dedi.

"TÜRKİYE'DE KAZANDIK"

"3 puan için oynayacağız, bu bir final değil" Xavi Hernandez, "El Clasico'ya iyi bir durumda, olumlu ve kazanan bir zihniyetle çıkacağız. Türkiye'de kazandık ve uzun süredir kaybetmiyoruz. Rekabet edebileceğimizi göstermek için sabırsızlanıyoruz" açıklamalarını yaptı.

"MESSI, TARİHİN EN İYİSİ"

Xavi, son olarak, Paris Saint-Germain'de forma giyen eski takım arkadaşı Lionel Messi için de konuşurken, "Messi, tarihin en iyi oyuncusu, Barcelona'da kapılar her zaman Messi'ye açık, ne zaman gelmek isterse. Messi, büyük bir övgüyü hak ediyor. Bundan daha fazlasını söyleyemem, PSG ile sözleşmesi devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.