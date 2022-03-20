La Liga'da lider Real Madrid'in, evinde Barcelona'yı ağırlayacağı maç öncesi başkent ekibine kötü haber geldi.

Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema'nın, karşılaşmada yer alamayacağı öğrenildi. Henüz tam olarak iyileşemeyen Benzema, teknik ekibin kararıyla bu maçta riske edilmeyecek. Sezonun geri kalanında Fransız yıldızı kaybetme riskini almak istemeyen Real Madrid'de, Barcelona maçının Karim Benzema olmadan da kazanılabileceği düşüncesi hakim.

Bu sezon Real Madrid formasıyla 34 maça çıkan Karim Benzema, 32 gol 13 asistlik performans gösterdi.