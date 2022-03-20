Barcelona'nın yıldız oyuncularından Memphis Depay açıklamalarda bulundu. Son dönemde ilk 11 hasreti çeken Hollandalı golcü, yerinin ilk 11 olduğu ve forma savaşı için elinden geleni yapacağını söyledi.

Barcelona'nın sezon başında bonservis ücreti olmadan transfer ettiği Hollandalı oyuncu Memphis Depay, takımdaki durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Hollanda basınından Ziggio Sport'a konuşan Depay, "Barcelona'da forma rekabeti olmasından daha doğal bir olay yok. Dünyanın en iyi kulübünde oynuyorum ve uzun bir sakatlık döneminden çıktım. Şu anda oldukça sağlıklı durumdayım ve benim ilk 11'e ait olduğumu göstermek için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

20 Mart Pazar günü oynanacak Real Madrid mücadelesi hakkında da konuşan Hollandalı oyuncu, "Oldukça formdayız ve takımda gerçekten olumlu bir hava var. Real Madrid, ligin lideri ve onlar da oldukça formda ancak maçı biz kazanacağız." diyerek sözlerini noktaladı.

Bu sezon Barcelona formasıyla 28 maça çıkan Memphis Depay, 10 gol 2 asistlik performans sergiledi.