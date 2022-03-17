İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, performansıyla parmak ısırtıyor. İtalya basınında yer alan haberlerde Hakan Çalhanoğlu için, "Kimse ondan daha iyisini yapamadı." ifadelerine yer verilerek övgü dolu sözlerde bulunuldu.

Inter'de başarılı bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da adından söz ettirmeye devam ediyor. İtalya basınında yer alan haberlerde Hakan Çalhanoğlu için, "Kimse ondan daha iyisini yapamadı." ifadelerine yer verilerek övgü dolu sözlerde bulunuldu.

HAKAN ÇALHANOĞLU İTALYA'DA MANŞETLERDE

İtalya basınında yer alan haberlerde kimsenin Hakan Çalhanoğlu'ndan daha iyisini yapamadığı belirtiliken, " Inter orta saha oyuncusu bu sezonda duran oyunda sürpriz bir şekilde 6 asist topladı, kimse ondan daha iyisini yapamadı." dendi.

Bununla birlikte, milli futbolcunun istatistikleri için, "5 büyük Avrupa şampiyonasında, aslında hiç kimse Hakan Çalhanoğlu'ndan daha iyisini yapamadı." ifadeleri kullanıldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NA MANCHESTER UNİTED TALİP OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak istediği belirtilmişti. İtalya basının yer verdiği haberlere göre, İngiliz devinin sezon sonu için milli yıldız ile anlaşmaya vardığı açıklanmıştı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

28 yaşındaki A milli oyuncu Inter formasıyla bu sezon, 35 resmî mücadelenin 31'inde ilk 11'de yer aldı. Çalhanoğlu, bu karşılaşmalarda Inter forması ile 6 gol ve 9 asistlik bir performans ortaya koydu.