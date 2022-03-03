İngiltere Premier Lig devlerinden Manchester United'ın efsane ismi Alex Ferguson, flaş bir harekete imza attı. Ferguson hali hazırda teknik direktör arayışlarına devam eden Kırmızı Şeytanlar'a Carlo Ancelotti'yi önerdi.

Premier Lig'de zirve yarışının uzağında kalan ve ilk dört mücadelesi veren Manchester United'da teknik direktör arayışı sürüyor.

ESPN'de yer alan haberde kulübün efsanevi menajerlerinden Sir Alex Ferguson'ın Mauricio Pochettino veya Erik ten Hag'la anlaşılamaması halinde Carlo Ancelotti'nin takımın başına geçmesini tavsiye ettiği belirtildi.

Ferguson'ın Ed Woodward'un görevinden ayrılmasının ardından takımın yeni CEO'su Richard Arnold'la Carlo Ancelotti için görüştüğü ifade edildi.

Florentino Perez değişiklik istiyor

Bu sezon başında Everton'dan ayrılarak Real Madrid'e dönen Carlo Ancelotti'nin kulüpteki geleceği tehlikede. Geçtiğimiz hafta İspanyol basınında çıkan haberlerde Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in takımın performansından memnun olmadığı ve Paris Saint Germain'le oynanan maçtaki oyundan dolayı Carlo Ancelotti'nin yerine başka bir ismi düşündüğü kaydedilmişti.

Sport'ta yer alan haberde, Perez'in tecrübeli teknik adamın yerine Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp'u düşündüğü ancak Alman antrenörün Liverpool'la 2024'e kadar sözleşmesinin bulunmasından dolayı başka isimlerin tercih edilebileceği ifade edildi.

Carlo Ancelotti Premier Lig'de hangi takımları çalıştırdı?

2009'da Chelsea'nin başına geçen ve iki sezon takımda kalan Carlo Ancelotti, Londra temsilcisiyle Premier Lig, İngiltere Lig Kupası ve Community Shield şampiyonlukları yaşadı.

2019'da Marco Silva'nın görevinden ayrılmasının ardından Everton'la anlaşan İtalyan antrenör, 67 maçta sahaya çıkarken maç başına 1.60 puan ortalaması yakaladı.