Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı 1-0 öne geçtiği maçtan 3-1 yenik ayrılarak Devler Ligi'ne veda eden PSG çalkalanıyor. Takımın teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun da geleceği tartışılmaya başlandı. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedefleyen ve bu yaz bu doğrultuda Lionel Messi başta olmak birçok yıldızı takıma kazandıran PSG'de son 16 turunda elenmenin şoku yaşanıyor. Özellikle iyi giden turda bir anda elenmiş olmanın faturası teknik direktör Mauricio Pochettino'ya kesildi. Arjantinli teknik adamın kulüp için doğru kişi olmadığı ve sezon sonunda yolların ayrılmasının düşünüldüğü öğrenildi.

PSG'nin Manchester United'ın yoğun ilgisinin sürdüğü Pochettino'yu artık takımda tutmak için çaba sarf etmeyeceği ve sezon sonunda farklı bir planlama yapmak istedikleri de gelen bilgiler arasında.

PSG sportif direktörü Leonardo yaptığı açıklamada '' Pochettino bu sezon için projemizin hala bir parçası. Bunun düşünmenin zamanı değil'' dedi.