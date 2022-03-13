İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 29. haftasında West Ham United ile Aston Villa kozlarını paylaştıyor. Dev maçın heyecanı ise A Spor ekranlarında yaşanıyor. Mücadeleyi canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 29. haftasında West Ham United ile Aston Villa kozlarını paylaştıyor. Dev maçın heyecanı ise A Spor ekranlarında yaşanıyor. Mücadeleyi canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz...

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 17:00'de başlayan West Ham - Aston Villa maçı A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

West Ham: Fabianski, Johnson, Dawson, Zouma, Cresswell, Rice, Soucek, Fornals, Lanzini, Benrahma, Antonio.

Aston Villa: Martinez, Cash, Chambers, Mings, Digne, Mcginn, Douglas Luiz, Ramsey, Coutinho, Ings, Watkins.