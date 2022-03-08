Fenerbahçe'nin gözdesi de bu listede! FIFA'nın kararı sonrası yıldızlara hücum

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken bu gelişme iki ülkede pek çok farklı alanda olduğu gibi spor dalına da olumsuz etki etti. Rusya'ya art arda yaptırımlar geldi, sporcular da bu yaşananlardan olumsuz etkilendi. Yaşanan gelişmeler sonrası FIFA flaş bir kararla Ukrayna ve Rusya'da oynayan futbolculara sezon sonuna kadar transfer hakkı tanıdı. Bu karar sonrası Süper Lig ve Avrupa kulüplerine, 7 Nisan Perşembe gününe kadar bir takımdan en fazla iki futbolcuyu kadrosuna katma şansı doğdu... Rusya ve Ukrayna liglerinde forma giyen söz konusu yabancı futbolcular arasında ise yıldız isimler de bulunuyor. İşte aralarında Fenerbahçe'nin gözdesinin de olduğu o futbolcular...

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.03.2022- 00:36