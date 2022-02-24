Arsenal 2-1 Wolverhampton (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de Arsenal evinde Wolverhampton ile karşılaştı. Ev sahibi ekip rakibini 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini Pepe ve Lacazette kaydetti. Konuk takımın tek golü ise Hwang'dan geldi.

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.02.2022- 00:45 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022- 00:45