Arsenal 2-1 Wolverhampton (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'de Arsenal evinde Wolverhampton ile karşılaştı. Ev sahibi ekip rakibini 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini Pepe ve Lacazette kaydetti. Konuk takımın tek golü ise Hwang'dan geldi.
Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.02.2022- 00:45 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022- 00:45
Mücadelenin 10. dakikasında Wolverhampton Hwang Hee-Chan'ın 10. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda skora dengeyi getirmeye çalışan Arsenal, 82. dakikada Pepe'nin golüyle beraberliği yakaladı. Karşılaşmada 90+5. dakikaya gelindiğinde Lacazette sahneye çıktı ve Arsenal'e galibiyeti getirdi.
Bu sonucun ardından Arsenal puanını 45 yaparken, Wolverhampton 40 puanda kaldı.