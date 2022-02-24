2016-19 yılları arasında Fenerbahçe forması da giyen Roman Neustadter'in yeni takımı belli oldu. Rus futbolcu, Belçika ikinci ligi takımı Westerlo'ya transfer oldu.

2016-19 yılları arasında Süper Lig 'de Fenerbahçe forması giyen Roman Neustadter'in yeni takımı belli oldu. Rus oyuncu, Belçika'da ikinci lig düzeyine tekabül eden 1. Lig B takımlarından Westerlo ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Westerlo'da futboldan sorumlu isim de daha önce Fenerbahçe'de idari menajerlik yapan Hasan Çetinkaya... Neustadter'in sezon sonuna kadar imzaladığı sözleşmede 1 yıl da opsiyon imkanı bulunuyor.

Futbol kariyerine Almanya'da Mainz formasıyla başlayan Neustadter, sonrasında Gladbach ile Schalke'de oynamış ve 2016'nın yaz aylarında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Fenerbahçe'de 3 sezon geçiren tecrübeli oyuncu, 2019'un yaz transfer döneminde ise Dinamo Moskova kadrosuna katılmıştı. 2021'in yaz aylarında Dinamo Moskova ile olan sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki oyuncunun yeni durağı Belçika oldu.

Almanya'nın alt yaş millî takımları ve resmî maçlarda olmamak üzere iki kez Almanya A Millî Takım forması giyen Neustadter, sonrasında giymeye başladığı Rusya formasıyla 13 maça çıkarken 1 de gol atma başarısı göstermişti.