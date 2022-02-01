Bonservisi Lazio'da bulunan ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Vedat Muriqi, La Liga ekiplerinden Mallorca'ya sezon sonuna kadar kiralandı. Ayrılık sonrası Kosovalı golcüden veda mesajı geldi.

Mallorca'dan yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Muriqi'nin sezon sonuna kadar Lazio'dan kiralandığı belirtildi.

Muriqi de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Laziolu taraftarlara veda etti.

Kosovalı golcü, "Bana inanan ve destek veren tüm gerçek Lazio taraftarları, bana duyduğunuz güvenin karşılığını veremediğim ve kendimi gösteremediğim için üzgünüm. Ben ve ailem, bize burayı, Roma'yı ev gibi hissettirdiğiniz için teşekkür ederiz. Size en iyi başarıları dilerim. Sevgilerimle." ifadelerini kullandı.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Muriqi, 2020 yaz transfer sezonunda sarı-lacivertlilerden Lazio'ya transfer olmuştu. Kosovalı futbolcu, Lazio'da fazla forma şansı bulamamış, forma giydiği maçlarda da etkili olamamıştı.