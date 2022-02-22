Manchester United yeni direktör seçimi konusunda oldukça titiz davranıyor. Adayları birçok yönden değerlendirdikten sonra aday sayısını ikiye düşürmeyi başardılar. Sezon sonunda PSG teknik direktörü Mauricio Pochettino veya Ajax teknik direktörü Erik ten Hag'dan birini takımın başına getirecekler.

İki menajerin takımlarının da şu anda hem Şampiyonlar Ligi'nde yollarına devam etmesi hem de kendi liglerinde hala yarışmacı olmaları Ole Gunnar Solskjaer'in ayrılışından hemen sonrasında takıma katılmalarının önüne geçmiş ve sonrasında Ralf Rangnick geçici teknik direktör olarak görev almıştı. Bu sezon biter bitmez iki hocadan birini zaman kaybetmeden takımın başına getirecek olan Manchester United önümüzdeki sezona iddialı bir şekilde başlamak istiyor.