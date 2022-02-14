Ancak o dönem Barcelona'da sportif direktör değişti. Javier Pérez Farguell, Messi ile yapılan anlaşmayı görünce şaşkına döndü. Teklifin çok yüksek olduğunu düşünüp daha düşük bir ücret teklif ettiler. Messi için o dönem, "Kendini Maradona mı sanıyor? Arjantin'e dönmesine izin verelim" diyenler bile oldu.